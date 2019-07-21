2019/07/21 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنتِ اللجنة الحكومية المشكلة لتسهيل إجراءات رفع الحواجز الكونكريتية عن مطار بغداد امس الأحد، المباشرة بتسهيل دخول العجلات المتوجهة إلى صالة المطار وفك الاختناقات المرورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بتسهيل دخول العجلات إلى صالة مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بتسهيل دخول العجلات إلى صالة مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).