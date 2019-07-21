2019/07/21 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو… طائرة الخطوط الجوية العراقية بدون تبريد!! وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو… طائرة الخطوط الجوية العراقية بدون تبريد!!) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو… طائرة الخطوط الجوية العراقية بدون تبريد!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).