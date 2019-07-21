بعثة الحج العراقية: اكثر من 23 الف حاج قدموا للديار المقدسة

2019/07/21 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الحج العراقية وصول اكثر من 23 الف حاج الى الديار المقدسة عبر 48 رحلة جوية حطت رحالها في مطاري الأمير محمد بن عبد العزيز وجدة، و 180 حافلة برا.وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني، في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان "عدد الحجاج العراقيين الواصلين للديار المقدسة من جميع المحافظات بلغ 23664 حاجا، منهم 14617 في المدينة المنورة و9047 بمكة المكرمة".

وأضاف "15167 حاجا قدموا عبر 48 رحلة جوية، 39 منها حطت رحالها في مطار الامير محمد بن عبد العزيز، و9 أخرى هبطت في مطار جدة لغرض الاسراع بتفويج الحجاج العراقيين واستيعاب الحصة الإضافية التي حصلت عليها البلاد".

وأشار الكناني إلى ان "عدد الحجاج القادمين عبر منفذ عرعر الحدودي بلغ 8497 حاجا من خلال 180 حافلة، مؤكدا ان عملية تفويج الحجاج عبر المنافذ الجوية والبرية تجري بانسيابية مريحة، ودون تسجيل معوقات".

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