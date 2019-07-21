2019/07/21 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني مساء السبت أن الجناح الويلزي الدولي غاريث بيل عليه أن يرحل عن النادي الملكي، مشيراً إلى أن ذلك سيحدث خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

واستبعد زيدان لاعبه الويلزي من المباراة الأولى للنادي في فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي خسرها الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وشارك 11 لاعبا في الشوط الأول ضمن صفوف النادي الملكي قبل أن يتم استبدالهم بالكامل في الشوط الثاني لكن بيل تابع المباراة من المدرجات.

ولدى سؤاله عن سبب استبعاد غاريث بيل، قال زيدان: لم يتم استدعاؤه لأنني أعتقد أن النادي يحاول التوصل لصيغة لرحيله، وإذا حدث ذلك غدا، سيكون الأمر جيدا، سيكون جيدا بالنسبة له أيضا.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت هناك مشكلة شخصية بينه وبين بيل، أجاب زيدان: ليست مشكلة شخصية، تأتي اللحظة التي تحدث فيها هذه الأمور، ليس لدي أي شيء ضد غاريث.

وقال زيدان في رد على سؤال آخر بشأن رغبة بيل دائما في الاستمرار، وهل تغير الحال الآن، أجاب المدرب الفرنسي: سيحدث الأمر في غضون 24 أو 48 ساعة، الوضع سيتغير من أجل مصلحة الجميع.

وشهدت انطلاقة المعسكر التحضيري للموسم الجديد لريال مدريد حضور غاريث بيل الذي ينتهي تعاقده مع النادي في عام 2022.

وكان بيل أكد في تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية في وقت سابق الشهر الجاري أنه لم يتغير أي شيء فيما يتعلق بمستقبله مع ريال مدريد، موضحاً أنه لم يتلق أي عروض للانتقال لنادٍ آخر.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غاريث بيل يرحل عن ريال مدريد خلال “ساعات”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غاريث بيل يرحل عن ريال مدريد خلال “ساعات”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).