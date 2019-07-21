ذي قار تعلن زراعة 80% من الخطة الصيفية لمحصول الشلب

2019/07/21 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير دائرة زراعة محافظة ذي قار وكالة فرج ناهي ،الأحد، عن زراعة 80 % من الخطة الصيفية لمحصول الشلب والبالغة مساحاتها 20 ألف دونم.

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