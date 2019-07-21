اللجنة المالية: نسعى لتعظيم الموارد بموازنة 2020

2019/07/21 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية ،الاحد، عن لتعظيم الموارد الاقتصادية في موازنة 2020 من خلال ادخال قطاعي الزراعة والصناعة بمواردها.

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