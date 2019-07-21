2019/07/21 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد الـ15 من ايلول المقبل موعدا لاجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/21 | 23:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد الـ15 من ايلول المقبل موعدا لاجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد الـ15 من ايلول المقبل موعدا لاجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).