بلاغ كاذب بوجود قنبلة في مطار.. والسبب

2019/07/21 | 23:52

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العهد نيوز – متابعة

اقر رجل صربي بأنه وجه بلاغا كاذبا عبر الهاتف بوجود قنبلة في مطار بلغراد لأنه كان يأمل في مواعدة مضيفة طيران،

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