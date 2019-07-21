مستشار ترامب: لهذه الاسباب أدرجت أميركا الكلداني على لائحة العقوبات.. وقد تطال شخصيات أخرى

2019/07/21 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

كشف غابرييل سامو، مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاحد (21 تموز 2019)، عن الاسباب التي دفعت واشنطن، لإدراج قائد حركة بابليون ريان الكلداني، على لائحة العقوبات الامريكية، فيما رجح إدراج شخصيات جديدة باللائحة.وقال سامو في مقابلة متلفزة مع برنامج "سياسي الابعاد"، إن "ريان الكلداني قام بقطع اذن احد الموقوفين وهو مكبل، كما انه كان ينهب منازل النازحين في سهل نينوى، ثم يبيعها بطرق غير قانونية، ويمنعهم من العودة الى مناطقهم".واضاف أن "هذه الاسباب دفعت واشنطن الى ادراج الكلداني على لائحة العقوبات الامريكية".واشار مستشار ترامب، الى أن "العقوبات الامريكية، لم تقتصر على العراق فقط، حيث إن مئات الاشخاص من مختلف الدول قد ادرجوا على لائحة العقوبات الامريكية، التي جاءت وفق قانون وقعه ترامب عام 2017".وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت الخميس (18 تموز 2019)، إدراج النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، وقائد حركة بابلون ريان الكلداني، وقائد قوات الشبك في سهل نينوى وعد قدو، على قائمة عقوباتها.وذكرت الخزانة الأميركية، أنها "فرض عقوبات على 4 عراقيين بتهم فساد وانتهاك لحقوق الإنسان"، مبينة أن "العقوبات شملت ريان الكلداني قائد حركة بابليون، ووعد قدّو قائد قوات الشبك في سهل نينوى".وأضافت الخزانة الأميركية، أن "العقوبات ستشمل محافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب، ورئيس تحالف المحور، النائب عن محافظة صلاح الدين، أحمد الجبوري (أبو مازن)".وكان نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، قد أعلن الخميس (18 تموز 2019)، أن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية وشخصيات نافذة تابعة لإيران.وقال مايك بنس، خلال مؤتمر الحريات الدينية المنعقد في واشنطن، إن "واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين فيما تنشر ميليشيات إيران الإرهاب"، مبيناً أن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية تابعة لإيران، إضافة إلى شخصيات نافذة أخرى".‏وأضاف نائب الرئيس الأميركي، أن "عقوبات الخزانة الأميركية شملت 4 عراقيين، بتهم فساد وانتهاك لحقوق الإنسان".

بغداد اليوم _ متابعة

تعهد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينيسكي، اليوم الأحد، بتمرير البرلمان الجديد لقانون يسمح بتوجيه الاتهام لرئيس البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو بثه حزب زيلينسكي، "خا

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، الاحد، ان الكثير من الدول ترفض الكشف عن قيمة الأموال العراقية المحتجزة لديها، لافتا الى انها عقبة تواجه لجان الاسترداد.





وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "لجان استرداد الأ

بغداد اليوم- أربيل

تسيطر عائلة مصطفى البارزاني، مؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني، على أغلب مفاصل الحكم داخل إقليم كردستان، فضلا عن دورها الفعال في صناعة القرار وتشريعه، إلا أن ذلك التمثيل غيب فيه دور المرأة من ال بارزاني بشكل ملحوظ، رغم زخم المناص

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