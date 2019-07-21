اللويزي: العقوبات الاميركية تحمل رسالة تهديد سياسية مقصودة

2019/07/22 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، اليوم الاحد، العقوبات الأميركية الاخيرة مقصودة في توقيته وتحمل رسالة تهديد سياسية .وقال اللويزي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “توقيت العقوبات الأميركية جاء استباقا لتحركات سياسية مرتقبة”،مبينا ان تلك العقوبات محاولة لتفتيت بعض التحالفات” .واضاف النائب السابق ان “ العراق أمام مرحلة إعادة صياغة الخارطة […]

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