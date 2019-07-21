2019/07/22 | 00:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعتبر النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، اليوم الاحد، العقوبات الأميركية الاخيرة مقصودة في توقيته وتحمل رسالة تهديد سياسية .
وقال اللويزي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “توقيت العقوبات الأميركية جاء استباقا لتحركات سياسية مرتقبة”،مبينا ان تلك العقوبات محاولة لتفتيت بعض التحالفات” .
واضاف النائب السابق ان “ العراق أمام مرحلة إعادة صياغة الخارطة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللويزي: العقوبات الاميركية تحمل رسالة تهديد سياسية مقصودة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتبر النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، اليوم الاحد، العقوبات الأميركية الاخيرة مقصودة في توقيته وتحمل رسالة تهديد سياسية .
وقال اللويزي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “توقيت العقوبات الأميركية جاء استباقا لتحركات سياسية مرتقبة”،مبينا ان تلك العقوبات محاولة لتفتيت بعض التحالفات” .
واضاف النائب السابق ان “ العراق أمام مرحلة إعادة صياغة الخارطة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللويزي: العقوبات الاميركية تحمل رسالة تهديد سياسية مقصودة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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