رئيس نادي القاسم يبشر لاعبية بقطع اراض

2019/07/22 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس فريق القاسم حسين علي حسين، الاحد، ان "رئيس مجلس محافظة بابل وعد النادي اذا ما انتقل الى الدوري الممتاز بتوزيع قطع اراض لهم".

وذكر حسين في برنامج كورة "من المفترض ان يتم الاقتراح على ان يتم التتويج في ملعب الشعب، وان المباراة لو اجريت في ملعب مستقل لحضر الجمهور بشكل فعال.وبين ان "في هذا الوقت نعتبر انجاز الفريق هدية لجميع الشهداء وامهات الشهداء في المحافظة، وان انجاز الفريق يضاهي انجاز امم اسيا 2007 لمحافظة بابل".واشار الى ان "تتويج الفريق هي فرحة كبيرة ولم تأتي من فراغ ونحن على مدار 3 سنوات نصل الى المراحل المتطورة في دوري الدرجة الاولى".واكد ان "رئيس مجلس بابل وعد اللاعبين بتوزيع قطع اراضي حال صعودهم الى الدوري الممتاز".وبين ان "الاصابة التي جرت في المباراة كانت بسبب نزول احد الجماهير الى ارضية الملعب للاختفال مع كابتن الفريق وبالتالي كان هناك احتكاك بين الامن والجمهور وان الادعاءات حول المخمورين تؤثر على عمل امن الملاعب".واشار الى اننا نحمل مسؤولية امن الملاعب ادخال المخمورين الى الملعب".واضاف ان "تم الاتفاق على ان يكون ملعب الكفل يحتضن نادي القاسم وفقا لسياق عمل متفق عليه"، لافتا الى ان "واردات الفريق السنوية لاتكفي الفريق لاشهر قليلة، وتمت مناقشة دعم الفريق عبر استقطاع ال دينار من راتب كل موظف للدوائر منقولة الصلاحيات".

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