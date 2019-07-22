مدرب القاسم: انجازنا حافز لبقية الاندية

2019/07/22 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} اكد مدرب فريق القاسم الرياضي قاسم جبار، الاحد، ان إنجاز الفريق في التاهل للدوري الممتاز لكرة القدم "هو حافز لبقية اندية المحافظات".

وذكر جبار في برنامج {كوورة} بثته قناه الفرات الفضائية ان "الكأس المقدم معنوي على الرغم من المعاناة التي تخللت وصول الفريق الى العاصمة بغداد، وسعينا الى عدم اضاعة الفرحة على اللاعبين".ولفت الى ان "انجاز الفريق يكون حافز للاندية في باقي المحافظات"، مبينا ان "الاعبين تمكنوا من معرفة التعامل مع المباريات ولكل مباراة تكون عدة مختلفة".وتابع ان "تمكنا من تنظيم الاخطاء وتوجيهها بالشكل الصحيح".واضاف ان "جمهور الفريق كان هلم دور فعال مؤازرة الفريق ودعمه في مسيرته للوصول الى الدوري الممتاز".وقال ان " ملعب الكفل يناسب الفريق وله بنى تحتية جيدة".وبين ان "الهيأة الادارية عازمة على بقاء الجهاز الفني للفريق، وان لاعبي الفريق من جميع المحافظات ولا توجد أي مشكلة وتم الاتفاق على جميع الحيثيات الخاصة بهم".وقال ان "قد تكون هنالك تغييرات بسيطة في الفريق، وان اللاعبين على مستوى عالي من الانسجام، وان موضوع استقالتي كان لارتباطاتي الكثيرة ولم تكن هنالك أي حسابات اخرى".وتابع ان "الفريق محتاج الى مهاجم، وان تفكيرنا هو الوصول بلاعبينا المحترفين الذي اوصلونا الى الدوري الممتاز".انتهى

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