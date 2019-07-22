تبدلت الأدوار.. هواوي في موقف الهجوم وأميركا تستنجد بالعمالقة

2019/07/22 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس شركة هواوي إن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على شركته هو بداية تخلف الولايات المتحدة عن الركب، وإنها لن تستطيع

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