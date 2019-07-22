عقوبات على شخصيات سياسية عراقية: تشكيل الأثر والرسالة

2019/07/22 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 18 تموز/يوليو، أعلن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوباتٍ جديدة على أربعة مواطنين عراقيين بموجب “الأمر

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