سباق الجواميس.. موروث تقليدي في تايلاند

2019/07/22 | 00:23

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العهد نيوز – بغداد

شهدت مقاطعة تشونبوري، السباق السنوي للجواميس بمشاركة متفرجين تهافتوا بأعداد كبيرة لمشاهدة هذا الحدث التقليدي المتوارث عبر الأجيال في هذه المنطقة المعروفة

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