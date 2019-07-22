2019/07/22 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت إيران شريط فيديو يظهر زوارق سريعة تقوم بعملية إيقاف لناقلة النفط البريطانية «ستينا امبيرو»، كما أظهرت اللقطات أفراداً ملثمين من الحرس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا في «عين العاصفة» الخليجية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا في «عين العاصفة» الخليجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).