حادثة إطلاق النار في أربيل: التداعيات على السياسة الأمريكية – التركية

2019/07/22 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 17 تموز/يوليو، لقي مسؤول تركي ومدنيان محليان حتفهم على يد مسلّح في مطعم في أربيل، عاصمة «إقليم كردستان العراق».وتشير بعض

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