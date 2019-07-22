الكشف عن الروبوت “الحشرة” يطير من دون بطارية

2019/07/22 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تمكنت مجموعة من الباحثين في جامعة هارفارد الأمريكية من تطوير روبوت صغير على شكل حشرة تطير باستخدام 4 أجنحة، وشكلت فكرة التوليد الذاتي للطاقة (أي عن طريق الشمس) طفرة نوعية في هذا المجال.والروبوت الآلي الصغير صمم على شكل حشرة يمكنه الطيران دون الاعتماد على بطارية تقليدية، ما شكل طفرة في اختراع الروبوتات الصغيرة، […]

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