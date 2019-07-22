وزير الدفاع يبحث مع محافظ نينوى إعادة الجسور واعمار المدينة

2019/07/22 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الاحد، مع محافظ نينوى امكانية قيام وزارة الدفاع بمساعدة المحافظة باعادة تأهيل الجسور والمساعدة في اعادة اعمار الموصل.

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