هل تذيب زيارة عمران خان لواشنطن الجليد بين البلدين؟

2019/07/22 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، زيارته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية في خطوة من المتوقع أن تُخرج العلاقات بين البلدين من حالة

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