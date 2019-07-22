كيسنجر وصراع الحضارات: من أجل أن تبقى أمريكا أقوى

2019/07/22 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعدُّ هنري كيسنجر من ألمع الدبلوماسيين الأمريكيين في النصف الثاني من القرن الماضي، وآراؤه مازالت مؤثرة في السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية إلى

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