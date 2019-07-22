قطيعة بين «الاشتراكي» و«حزب الله»… ووساطات لوقف السجالات

2019/07/22 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه وليد جنبلاط، و«حزب الله»، إلى الواجهة في ظل الخلاف بينهما الذي بات يطرح أكثر

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