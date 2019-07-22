إيران تستعرض قوتها في الخليج… وبريطانيا تدرس خيارات الرد

2019/07/22 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، أمس الأحد، أن سرعة التحقيق حول السفينة البريطانية التي تحتجزها «تعتمد على تعاون طاقمها»، فيما أعلنت لندن أنها تفكر في

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