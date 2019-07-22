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تجريد ملكة جمال ولاية ميشيغان الامريكية من اللقب بسبب الحجاب

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تاريخ النشر

22/07/2019 12:10 AM

جردت المؤسسة المسؤولة عن تنظيم مسابقة ملكة جمال أمريكا، كاثي تشو من لقب ملكة جمال ولاية ميشيغان .



وقالت المؤسسة ان التجريد جاء على خلفية نشر كاثي تعليقات اعتبرها كثيرون مسيئة وعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي . ونشرت تشو في حسابها الرسمي على تويتر تغريدة قالت فيها: "لقد اتهمني المسؤولون عن تنظيم المسابقة بأني عنصرية وأعاني من الإسلاموفوبيا .



وأضافت تشو أن تجريدها من اللقب يعود إلى رفضها ارتداء الحجاب في عام 2018، فضلا عن تغريدات أخرى مثيرة للجدل عن السود والعنف الذي يمارسونه باستخدام السلاح . وكانت تشو قد أثارت الجدل بعدما رفضت دعوة لارتداء الحجاب على سبيل التجربة، وعلقت في تغريدة أن ارتداء الحجاب يمثل اضطهادا للنساء .

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