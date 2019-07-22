2019/07/22 | 00:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قبل الدخول الى شارع الشانزليزيه حيث يقام العرض العسكري كنا صفين للرجال والنساء وكنت
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدارات حرة :بغداد – باريس -ح2-) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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