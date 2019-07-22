2019/07/22 | 00:44

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بعد دخولها ضمن قائمة التراث العالمي..



أسرار لا تعرفها عن مدينة بابل

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تاريخ النشر

22/07/2019 12:05 AM

بابل تلك المدينة العراقية الساحرة التي تحمل الكثير من الأسرار التي لا تزال غائبة عن العالم، فهي مدينة عايشت حضارات بنيت من الاف السنين و حضارتها لا تقل اهمية عن الحضارة الفرعونية العتيقة، فبالنظر إلى تراثها يوحي الى الكثير من المعلومات الخفية التي لم يدركها أحد بعد، لهذا تم اختيارها من قبل منظمة اليونسكو للعلوم والثقافة من ضمن أهم المدن التراثية بالعالم..



وفي هذا الصدد نستعرض اهم المعلومات عن تلك المدينة العراقية القديمة.



بوابة الله وهو المعنى الحقيقي لاسم بابل باللغة الفارسية، حيث اتسمت تلك الحضارة والمدينة بوجود ثلاث طبقات من السكان، اولهم طبقة الحر وهي الطبقة الحاصلة على كامل حقوقها ويليهم الأقل حرية وثم تأتي الطبقة المتدنية وهي العبيد والتي تخضع لقوانين حمورابي الذي ينظم القانون والأخلاق.



وتميزت بيوت الطبقات العليا والوسطى بوجود غرف للخدم وكانت توزع النوافذ على اكثر من جانب في البيت الواحد، ولكن الغريب ان اغلب شوارع تلك الحضارة لم تكن منظمة، بحسب ما ذكره المؤرخين العرب والأجانب.



وكان يقدر عدد السكان حضارة بابل ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف مواطن، ويتميز أصحاب هذه الحضارة بالقدرة الفائقة على الحساب ، علاوة على قيمهم بشق القنوات المائية وبناء السدود وتنظيم أعمالٍ مختلفة، منها صباغة الجلود، والصناعات الفخارية، أيضا، امتلكوا نظاما قانونيا ومحاكم تعتمد نظام الشهود وتعاقب وفقا لقوانين حمورابي.



وانهارت تلك الحضارة العتيقة ،بعد وفاة الملك نبوخذ نصر الثاني، وتعرضت بابل آنذاك إلى العديد من حروب وغزوات عديدة بفضل قيمتها الجغرافية والتجارية ورغد الحياة فيها، منها غزوات الفارسيين بقيادة سايروس الأكبر، وبعد ذلك، غزاها الإسكندر المقدوني، الذي أصابته حمى بابل، وتوفي فيما بعد، ليترك المدينة للفارسيين، حيث أنهكتها الصراعات الداخلية والخارجية لزمن، قبل أن تبدأ بالاندثار في عام 141 قبل الميلاد، وحين دخلها المسلمون في العام 650 بعد الميلاد، كانت المدينة قد انمحت عن الوجود، وبقيت منها بعض الآثار.



وكان وضع البابليون قوانين لعلم السحر و الشعوذة الذي كانت له مكانة لدى أهل بابل والشرق في العصور القديمة، وكان رجال الكهنوت أعلى مكانة من رجال الدين، فكانوا يقيمون طقوسا خاصة بذلك، وكانت الشياطين تلعب دورا بارزا في السحر حتى إن الساحر كان يقارع الشياطين الشريرة الضارة، واستخدم البابليون السحر في الطب وشفاء الأمراض.

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