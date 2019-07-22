2019/07/22 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

#آبي يود الحديث مع #روحاني ولم يقرر بعد كيف سيرد على طلب #امريكا!

قال شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، اليوم الأحد، إنه لم يقرر بعد

كيفية الرد على طلب متوقع من الولايات المتحدة بإرسال قوات بحرية

للانضمام إلى تحالف عسكري، لحماية المياه الاستراتيجية قبالة #إيران و

#اليمن.وأضاف آبي في التلفزيون الوطني مع بدء فرز الأصوات في انتخابات مجلس

المستشارين (المجلس الأعلى بالبرلمان الياباني) "بدأنا نسمع أن

الولايات المتحدة تفكر في هذا، ونريد مواصلة الاستماع بتأن لذلك".

وذلك بحسب وكالة "رويترز".وتابع آبي: في الوقت نفسه #اليابان تربطها أيضا علاقات ودية

بإيران.وقال آبي إن اليابان ستواصل بذل جهود دبلوماسية للمساعدة في تحقيق

الاستقرار بالمنطقة، وإنه يرغب في التحدث مع الرئيس الإيراني، حسن

روحاني.وكان الزعيمان قد التقيا عندما زار آبي، طهران، الشهر الماضي، في

محاولة لم تكلل بالنجاح في نهاية الأمر لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن اقتراح واشنطن قد يُطرح للنقاش

عندما يزور، جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، طوكيو،

الأسبوع المقبل.ويشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، أمس السبت، "أن

الولايات المتحدة تقوم بتطوير عملية دولية تحت اسم "الحراس"، أو "قمة

البحرين" تهدف إلى جعل الطرق البحرية في الشرق الأوسط أكثر أمانًا"،

بحسب مزاعم امريكا.

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