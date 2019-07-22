في الذكرى الـ45 لتقسيم قبرص.. أردوغان يهدد بحل عسكري

2019/07/22 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بما سماه "الحل العسكري" في قبرص، وذلك في الذكرى الـ45 لتقسيم الجزيرة بين قبرص التركية وقبرص

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