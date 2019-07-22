وفد حماس يعقد لقاءات في طهران

2019/07/22 | 00:54

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العهد نيوز – متابعة

التقى وفد رفيع من حركة "حماس" يتقدمه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، يوم الأحد، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية

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