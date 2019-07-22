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#سلمان رشيد محمد الهلالي - علي الوردي في ملفه الامني (عرض كتاب)


#سلمان رشيد محمد الهلالي - علي الوردي في ملفه الامني (عرض كتاب)
2019/07/22 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سلمان_رشيد_محمد_الهلالي علي الوردي في ملفه الامني (عرض كتاب)صدر عن دار سطور في بغداد عام 2016 كتاب (علي الوردي في ملفه الامني) اعداد وتقديم الكاتب العراقي سعدون هليل .

والكتاب هو عرض الوثائق والتقارير الامنية التي كانت ترفعها السلطات الامنية عن الدكتور الوردي ابتدا من العهد الملكي وحتى العهد الجمهوري البعثي في عقد الثمانيات .

ينقسم الكتاب الى قسمين : القسم الاول : واحتوى مذكرات الوردي المختصرة التي نشرها في مجلة ......

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