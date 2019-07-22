2019/07/22 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلمان_رشيد_محمد_الهلالي علي الوردي في ملفه الامني (عرض كتاب)صدر عن دار سطور في بغداد عام 2016 كتاب (علي الوردي في ملفه الامني) اعداد وتقديم الكاتب العراقي سعدون هليل .والكتاب هو عرض الوثائق والتقارير الامنية التي كانت ترفعها السلطات الامنية عن الدكتور الوردي ابتدا من العهد الملكي وحتى العهد الجمهوري البعثي في عقد الثمانيات .ينقسم الكتاب الى قسمين : القسم الاول : واحتوى مذكرات الوردي المختصرة التي نشرها في مجلة ......

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