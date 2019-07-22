سعيد الوجاني - الشعب المغربي -- le peuple Marocain

2019/07/22 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني الشعب المغربي أيها الشعب المغربي المنْسي ، والغائب ، والمُغيّب ، والفقير ، والمُفقّر ، وعلى طول الوقت عايشْ محگور :1 ) واشْ كتكُلْ لحمْ الغنْمي من خْروفْ أُو حوْلي ؟2 ) واشْ كتكُلْ لْحمْ " الهبْرة " و " الكبْدة " دْيالْ لعْجلْ ؟3 ) واشْ كتكُلْ الحوتْ لبيضْ صاحب الجودة الرفيع ؟4 ) واشْ كتكُلْ لكْروفيطْ رْوايّالْ ، او واشْ عمْركْ كْليتي لكْروفيطْ رْوايّال في حياتك ؟5 ) واشْ ......

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