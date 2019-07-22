رضا لاغة - ثقافة بدئيّة نحو فهم حركة الشعب و المشروع الوطني

2019/07/22 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضا_لاغة لأن الوطن العربي هو البيئة الطبيعية التي نشأ بمقتضاها الفكر القومي المتولّد عن رفض التجزئة التي نالت من سيادة الأمة العربية ،فأن المحدد الأساسي الأول في فهم الطرح السياسي لحركة الشعب يخرج بنا عن معنى الخضوع لتأويلات تاريخية أو سلالية أو دينية من شأنها أن تضع مصالح الأمة العربية الحيوية في خطر.و لأن الاعتراف بوحدة الانتماء لا يلغي مبدأ التنوع ، فإنه يفضي بذات القدر، إلى رسم الغايات الاستراتيجية ......

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