2019/07/22 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نجوم مسلسل"صراع العروش" "غايم أوف ثرونز" خلال مهرجان كوميك كون في سان دييغو دعما لمؤلفي سيناريو هذا المسلسل الجماهيري الناجح عالميا إثر الانتقادات، التي وجهها مئات الآلاف من متابعي العمل لنهاية القصة.

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