English | كوردى

شاهد بالفيديو.. ارصدة العراق المجمدة .. عامان على الخروج من طائلة البند السابع - تقرير: احمد الموسوي


شاهد بالفيديو.. ارصدة العراق المجمدة .. عامان على الخروج من طائلة البند السابع - تقرير: احمد الموسوي
2019/07/22 | 01:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: pkDyt-8V9Es

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارصدة العراق المجمدة .. عامان على الخروج من طائلة البند السابع - تقرير: احمد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ارصدة العراق المجمدة .. عامان على الخروج من طائلة البند السابع - تقرير: احمد الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).

كامل التفاصيل في: قناة العهد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا