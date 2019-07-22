English | كوردى

شاهد بالفيديو.. بألادلةصاحب احدى الشركات يثبت فساد عقود اطعام السجناء في وزارة العدل


شاهد بالفيديو.. بألادلةصاحب احدى الشركات يثبت فساد عقود اطعام السجناء في وزارة العدل
2019/07/22 | 01:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Rsha8sKwL0g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بألادلةصاحب احدى الشركات يثبت فساد عقود اطعام السجناء في وزارة العدل) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بألادلةصاحب احدى الشركات يثبت فساد عقود اطعام السجناء في وزارة العدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).

كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا