2019/07/22 | 01:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بألادلةصاحب احدى الشركات يثبت فساد عقود اطعام السجناء في وزارة العدل) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Rsha8sKwL0g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بألادلةصاحب احدى الشركات يثبت فساد عقود اطعام السجناء في وزارة العدل) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بألادلةصاحب احدى الشركات يثبت فساد عقود اطعام السجناء في وزارة العدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).