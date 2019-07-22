2019/07/22 | 01:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف دخلت النجمة ملايين مجال الفن؟) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: RZayVhFCHo4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف دخلت النجمة ملايين مجال الفن؟) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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