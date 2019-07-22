2019/07/22 | 01:25

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وزير الدفاع من الموصل : عملياتنا ضد الارهاب مستمرة !

وزير الدفاع نجاح الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة الموصل

: - عملياتنا ضد الارهاب مستمرة وماضون في اعادة جميع المفصولين- استقرار الموصل يعني استقرار العراق وهناك مشاريع خدمية ستنفذ ضمن

امكانية الجيش- تم التوجيه باعادة انتشار قطعات الجيش في المحور الغربي لنينوى وفتح

سيطرات امنية داخل الموصل- ضرورة التعاون بين قيادة عمليات نينوى والمواطنين- وزير الدفاع: تعزيز الامن في نينوى مسؤوليتنا والاعمار مسؤولية

الحكومة المحلية

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