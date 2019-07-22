2019/07/22 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – متابعة

اصطدمت طائرتان تابعتان لشركة "ساوث ويست ايرلاينز" في مطار ناشفيل الدولي في ولاية تينيسي الأمريكية.

ووفقا لقناة "سي إن إن" فقد وقع الحادث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصطدام طائريتين داخل مطار في امريكا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصطدام طائريتين داخل مطار في امريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).