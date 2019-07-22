الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في بمحافظة حماة

2019/07/22 | 01:25

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العهد نيوز – متابعة

تناقلت وسائل إعلام سورية أنباء عن تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في أجواء مصياف بمحافظة حماة، في حين لم يصدر أي تأكيد

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