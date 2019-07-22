شرطة كربلاء تنفي مقتل شاب اثناء نزاع عشائري في قضاء الهندية وتوضح تفاصيل الحادث

2019/07/22 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة انباء تداولت عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول مقتل شاب بمقتبل العمر اثناء نزاع عشائري في قضاء الهندية شرقي المحافظة،واوضحت قيادة الشرطة: ان الحادث الجنائي الذي وقع في قضاء الهندية هو ليس نزاع عشائري بتاتاً وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي هي اخبار عارية عن الصحة، حيث ان قبائل وعشائر الهندية وعموم مدينتنا الحبيبة كربلاء من العشائر العربية الاصيلة والتي تسودها المحبة والوئام والانسجام وهي ملتزمة كل الالتزام بتوصيات المرجعية الدينية العليا والقوانين الحكومية السارية،

هذا وان مقتل الشاب جاء اثناء مشاجرة بين طرفين في موكب لزفة عرس في منطقة (ام رواية) حيث تسببت احدى سيارات الزفة بحادث مع سيارة مركونة قرب منزل العروس مما ادى الحادث الى حصول مشاجرة بين الطرفين وتطورت الى اطلاق نار تسبب بمقتل الشاب الذي هو اخاً للعريس وان القوات الامنية القت القبض على الجناة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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