مستشار ترامب يكشف عن شرط واشنطن لنشر الوثائق التي تدين الشخصيات العراقية المعاقبة

2019/07/22 | 01:25

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بغداد اليوم _ متابعة

كشف غابرييل سامو، مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاحد (21 تموز 2019)، عن شرط واشنطن لنشر ...





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