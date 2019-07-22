2019/07/22 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز - متابعة

قتل وجرح عدد كبير من مرتزقة الجيش السعودي، بقصف مدفعي وصاروخي طال تجمعاتهم في الجبهات الحدودية بمحافظة حجة.

وأفاد مصدر عسكري يمني عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انصار الله تدك تجمعات الجيش السعودي في حجة اليمنية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انصار الله تدك تجمعات الجيش السعودي في حجة اليمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).