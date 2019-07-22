2019/07/22 | 02:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمود_الصباغ "يا ملتقى الصحبة..
يا لاللييا ورد في الصحبة..
يا لا لليمنورين في القعدة تملّييا صهبجية..
إيه يا لا لليعاوزين شوية..
إيه يا لا لليحاجة مِ اللي هيّه..
إيه يا لا لليحبة آهات على ليل على عين على ترلا للي"يشير موقع "ويكيبيديا" أن هذه الكلمات* هي للشاعر صلاح جاهين و التلحين و الغناء للفنان سيد مكاوي.
غير أن تاريخ الصهبجية أقدم من ذلك بكثير ويعود في رأي البعض إلى منتصف......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود الصباغ - الصهبجية:بين مطرقة الفن الهابط وسندان الزمن الجميل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يا لاللييا ورد في الصحبة..
يا لا لليمنورين في القعدة تملّييا صهبجية..
إيه يا لا لليعاوزين شوية..
إيه يا لا لليحاجة مِ اللي هيّه..
إيه يا لا لليحبة آهات على ليل على عين على ترلا للي"يشير موقع "ويكيبيديا" أن هذه الكلمات* هي للشاعر صلاح جاهين و التلحين و الغناء للفنان سيد مكاوي.
غير أن تاريخ الصهبجية أقدم من ذلك بكثير ويعود في رأي البعض إلى منتصف......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود الصباغ - الصهبجية:بين مطرقة الفن الهابط وسندان الزمن الجميل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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