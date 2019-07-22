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#محمود الصباغ - الصهبجية:بين مطرقة الفن الهابط وسندان الزمن الجميل


#محمود الصباغ - الصهبجية:بين مطرقة الفن الهابط وسندان الزمن الجميل
2019/07/22 | 02:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمود_الصباغ "يا ملتقى الصحبة..

يا لاللييا ورد في الصحبة..

يا لا لليمنورين في القعدة تملّييا صهبجية..

إيه يا لا لليعاوزين شوية..

إيه يا لا لليحاجة مِ اللي هيّه..

إيه يا لا لليحبة آهات على ليل على عين على ترلا للي"يشير موقع "ويكيبيديا" أن هذه الكلمات* هي للشاعر صلاح جاهين و التلحين و الغناء للفنان سيد مكاوي.

غير أن تاريخ الصهبجية أقدم من ذلك بكثير ويعود في رأي البعض إلى منتصف......

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