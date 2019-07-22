لندن تؤكد سعيها لحل أزمة الناقلات مع ايران {دبلوماسيا»

2019/07/22 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طهران / وكالات

في خضم الحراك المشحون في مضيق هرمز اثر ازمة احتجاز الناقلات النفطية المتبادل بين لندن وايران، اعلنت الاخيرة استعدادها لمختلف السيناريوهات المقبلة في وقت كشفت فيه لندن عن سعيها لحل الازمة دبلوماسيا بينما دعت دول عدة الى التهدئة وضبط النفس.



وقد بعثت لندن برسالة إلى مجلس الأمن الدولي قالت فيها إن ناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها إيران، واقتربت منها القوات الإيرانية عندما كانت في المياه العمانية.



وكتبت بريطانيا في الرسالة: "كانت السفينة "ستينا إمبيرو" تعبر مضيقا دوليا بما يكفله القانون الدولي...



إذ يشترط القانون الدولي عدم عرقلة حق المرور، وبالتالي فإن الإجراء الإيراني يمثل تدخلا لا شرعيا".



وأضافت أن "التوترات الحالية مثيرة للقلق للغاية وأولويتنا تنصب على التهدئة ولا نسعى للمواجهة مع إيران".



وشددت في الرسالة على أن تهديد الملاحة أثناء العمل بصورة شرعية في الممرات المعترف بها دوليا غير مقبول ويمثل تصعيدا كبيرا.

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