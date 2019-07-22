توقعات بغلق عدد من المدارس الأهلية

2019/07/22 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

خصصت وزارة التخطيط نحو 45 بالمئة من ميزانية برنامج تنمية الاقاليم لتحسين قطاع التربية والتعليم، مؤكدة أن عام 2020 سيشهد نهاية ملف المدارس الطينية في العراق، في حين توقعت لجنة التربية النيابية إغلاق المدارس الاهلية التي اخفقت في تحقيق نسب نجاح عالية.

وأكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، بحسب بيان للوزارة، تلقته "الصباح"، أن "العام المقبل سيشهد نهاية ملف المدارس الطينية في العراق، واستبدالها بمدارس قادرة على توفير الظروف المناسبة للتعليم"، معلناً "تخصيص الوزارة نحو 45 بالمئة من ميزانية برنامج تنمية الاقاليم لتحسين قطاع التربية والتعليم".

وأوضح الدليمي ان "الوزارة خصصت نحو 45 بالمئة من برنامج تنمية الاقاليم لتحسين هذا القطاع المهم بواقع (1) تريليون و(168) مليارا و(492) مليون دينار".

وشدد الدليمي على "أهمية اضطلاع مديريات التخطيط في المحافظات كافة، بمتابعة تنفيذ المشاريع وتنسيق الجهود وممارسة الدور الرقابي".



وبخصوص الإجراءات المتوقعة لمعالجة تدني نسب النجاح في المدارس الأهلية، قال مقرر لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي، في حديث لـ"الصباح": ان "نسب النجاح لهذا العام متدنية في جميع المحافظات وهو امر كارثي وتتحمله كل من وزارة التربية وأولياء الامور"، مبيناً أن "الكارثة الاكبر ان تكون نسب الرسوب في المدارس الاهلية اعلى بكثير من المدارس

الحكومية".

واضاف اللهيبي أنه "من المتوقع ان نشهد غلق مدارس عديدة لم تحقق نسب نجاح تتخطى الـ 30 بالمئة خلال العام المقبل"، لافتاً إلى أن "وزارة التربية ستغلق المدارس الأهلية التي لا تحقق نسب نجاح عالية".

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