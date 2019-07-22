2019/07/22 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، السبت، عن المباشرة بصيانة وإعمار الطريق الرابط بين مدينتي الموصل وأربيل ومفرق قضاء الحمدانية (65كم شرق الموصل).

وقال المرعيد إن «شركة السعد الهندسية وبالتعاون مع الفرق الهندسية والفنية في مديريتي البلدية والبلديات في نينوى باشرت بصيانة وإعمار الطريق الرابط بين الموصل وأربيل/ بعد تعرضه لعدة تخسفات كبيرة تعرقل سفر المواطنين بين المدينتين».

وأضاف المرعيد، أن «قيمة المبالغ المخصصة لهذا المشروع بلغت ٥٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠ مليون دينار»، وإن «مدة إنجاز العمل لاتتجاوز 90 يوماً».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بصيانة وإكساء طريق الموصل – أربيل) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بصيانة وإكساء طريق الموصل – أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).