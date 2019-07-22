اجتماع‭ ‬نيابي‭ ‬لتحديد‭ ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الامريكية‭ ‬على‭ ‬شخصيات‭ ‬عراقية

2019/07/22 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬التزمت‭ ‬الجهات‭ ‬السيادية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وبضمنها‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬،الصمت‭ ‬ازاء‭ ‬القرار‭ ‬الاخير‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬العقوبات‭ ‬الامريكية‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬شخصيات‭ ‬عراقية‭ ‬،‭ ‬اثنتان‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بمناصب‭ ‬تنفيذية‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬بتهم‭ ‬الفساد‭ ‬وانتهاكات‭ ‬حقوقية‭ ‬وانسانية‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ ‬تصريحات‭ ‬النائب‭ ‬حنين‭ ‬القدو‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬اخيه‭ ‬وعد‭ ‬القدو‭ ‬المشمول‭ ‬بالعقوبات‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬،،‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬أوّل‭ ‬اجتماع‭ ‬تمّت‭ ‬فيه‭ ‬تداول‭ ‬الموقف‭ ‬المتاح‭ ‬للعراق‭ ‬رسمياً‭ ‬ونيابياً‭ ‬للتعاطي‭ ‬مع‭ ‬القرار‭ ‬الامريكي‭ ‬وما‭ ‬مدى‭ ‬تطبيقه‭ ‬وكيفية‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬شيركو‭ ‬ميرويس‭ ‬وحضور‭ ‬أعضائها،‭ ‬الاحد،‭ ‬اجتماعاً‭ ‬لمناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬المهمة‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬الدائرة‭ ‬الاعلامية‭ ‬للمجلس‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمقر‭ ‬اللجنة‭ ‬استعراض‭ ‬شامل‭ ‬لموقف‭ ‬اعضائها‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬الامريكي‭ ‬الذي‭ ‬يخص‭ ‬ادراج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬العقوبات‭.



‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬مفاتحة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬للاستيضاح‭ ‬وتنسيق‭ ‬المواقف‭ .‬

و‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الجلسة‭ ‬بحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬النيابية‭ ‬تشريع‭ ‬القوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الدائرة‭ ‬البرلمانية‭ ‬حيدر‭ ‬مثنى‭ ‬جاسم‭ ‬لغرض‭ ‬تحديد‭ ‬جدول‭ ‬لادراج‭ ‬القوانين‭ ‬و‭ ‬تبيان‭ ‬جهوزيتها‭ ‬للعرض‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬قريبة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬قانون‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقدم‭ ‬الاعضاء‭ ‬تقارير‭ ‬موجزة‭ ‬عن‭ ‬الايفادات‭ ‬الاخيرة‭ ‬لاعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬وفرنسا‭ ‬وايران‭.‬

وناقش‭ ‬الاعضاء‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬الادارية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬بشأن‭ ‬عمل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬،اذ‭ ‬تمّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الاسئلة‭ ‬ذات‭ ‬الاهمية‭ ‬الى‭ ‬الوزارة‭ ‬وانتظار‭ ‬رد‭ ‬رسمي‭ ‬بشأنها‭.



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ونفى‭ ‬المعاقبون‭ ‬الاربعة‭ ‬امتلاك‭ ‬اية‭ ‬ارصدة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭

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