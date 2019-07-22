2019/07/22 | 04:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو: أسانج سيرحل للولايات المتحدة للمحاكمة أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بريطانيا سترحّل مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة ليحاكم فيها بتهمة التجسس، وفق تصريحات نشرتها صحيفة "إل يونفرسو" الأكوادورية.وقال بومبيو: "قدمنا الطلب وبالتالي سيرحّل إلى الولايات المتحدة حيث يلاحقه القضاء".وأضاف وزير الخارجية الأميركي، الذي كان التقى الرئيس، لينين مورينو، خلال زيارة إلى الإكوادور: "لا يمكنني إعطاء تعليقات إضافية لكن حكومتي تعتقد بأهمية أن تقتص العدالة من هذا الرجل الذي شكّل خطرا على العالم وعرض جنودا أميركيين للخطر".وقبل أسبوع، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والقارة الأميركية، آلن دانكن، خلال زيارة إلى الإكوادور، أن أسانج لن يرحّل إلى دولة يمكن أن يواجه فيها عقوبة الإعدام.وتتهم الولايات المتحدة أسانج بالتجسس وطالبت بتسلمه.ومن المتوقع أن ينظر القضاء البريطاني في الطلب الأميركي نهاية فبراير 2020.ويسمح القضاء الفيدرالي الأميركي بعقوبة الإعدام في جرائم تستوجب ذلك، بينها التجسس، وفق الموقع المتخصص مركز معلومات عقوبة الإعدام.وتوجه الولايات المتحدة 18 تهمة إلى أسانج، وفي حال إدانته بها كلها، يمكن الحكم عليه بالسجن 175 عاما.وتتعلق غالبية التهم بالحصول على وثائق عسكرية ودبلوماسية سرية للغاية ونشرها.ولجأ أسانج الأسترالي العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظل فيها حتى 11 أبريل الماضي حين اعتقلته الشرطة البريطانيّة بموافقة الدولة الأميركية الجنوبية.

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