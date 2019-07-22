اختراق في مفاوضات أديس أبابا بين الفصائل المسلحة وقوى الحرية والتغيير

2019/07/22 | 04:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم – أعلن تحالف “نداء السودان” ، الأحد، أن المشاورات بين “الجبهة الثورية” و”قوى الحرية والتغيير” أحدثت تقدما إيجابيا، فيما يتعلق بتحفظات

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