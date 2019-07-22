الرفيق طه - حزب العدالة و التنمية و مرحلة الانهيار الشامل

2019/07/22 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الرفيق_طه حزب العدالةةو التنمية و بعد انهياره الخارجي ،هاهو يسير خطوة تلو الاخرى نحو الانهيار التام.من تتبع تأسيس العدالة و التنمية على انقاض تجربة الشبيبة الاسلامية الارهابية التي تورطت في اغتيال رموز اليسار ،و ضمن المسار الذي اختاره مجموعة بنكيران التي اعتبرت حركة الثوابون و التي اختارت طريق التخلي عن مواجهة النظام و الدفاع عن مؤسساته و شرعيته و الحفاظ على مواجهة اليسار و جعله اساس التناقض السياسي و م......

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